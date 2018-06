Конференции Sony на Е3 началась 12 июня в 4:00 по московскому времени. На ней разработчики показали несколько интересных проектов, среди которых новая игра для очков виртуальной реальности, новый проект Хидео «Гения» Кодзимы, сиквел Nioh и многое другое.

The Last of Us: Part II

Sony порадовала новым геймплейным трейлером самой ожидаемой игры последних лет — The Last of Us: Part II, в котором можно увидеть повзрослевшую Элли в двух абсолютно разных ситуациях: в окружении друзей и возлюбленной, а потом — среди врагов, желающих ей гибели.

Никаких других подробностей, включая дату релиза, пока нет.

Destiny 2: Forsaken

Новый ролик дополнения «Отвергнутые» показал ослабшего Кейда-6, который, будучи не в силах противостоять превосходящему числу противников, гибнет от рук врага. С новым дополнением в Destiny 2 добавят новое оружие, режимы, контракты, снаряжение и многое другое.

Control

Новая игра студии Remedy (Alan Wake, Quantum Break) расскажет о девушке с экстраординарными способностями, оказавшейся в центре инопланетного вторжения. Релиз на PS4, Xbox One и РС намечен на апрель 2019 года.

Resident Evil 2

Ремейк второй части Resident Evil Sony презентовала сразу двумя роликами, в одном из которых показали игровой процесс. Как и в оригинальной игре 1998 года, в ремейке будут две отдельные сюжетные линии за двух разных героев.

Релиз на PS4, Xbox One и РС состоится 25 января 2019 года.

Kingdom Hearts III

Третья часть серии, объединившей героев Disney и Square Enix. Триквела ждать пришлось долго — вторая часть вышла ещё в 2005 году на PS2. Трейлер посвящён героям франшизы «Пираты Карибского моря». Релиз состоится 29 января 2019 года на PS4 и Xbox One.

Death Stranding

Трейлер нового проекта Хидео Кодзимы, в котором герой исследует ряд разнообразных локаций и скрывается от противников. Как понятно из видео, игра будет включать стелс-элементы.

Кодзима, как всегда, дал поклонникам новую пищу для размышления. В трейлере появился слоган игры, который гласит «Протяни мне руку в жизни. Протяни мне руку в смерти. Протяни мне руку во плоти. Протяни мне руку будучи духом».

Nioh 2

Неожиданностью стал анонс Nioh 2, продолжение экшена о британском моряке в мистической средневековой Японии. Подробностей о новой игре, кроме короткого трейлера, нет.

Marvel’s Spider-Man

Sony также презентовала новый ролик игрового процесса Marvel’s Spider-Man, над которой работают Insomniac Games. В нём Электро выпускает на свободу злодеев, которых Питер Паркер долгие годы отлавливал и сажал в тюрьму «Рафт». Среди них — члены «Зловещей шестёрки» Носорог, Скорпион и Стервятник под во главе с Мистером Негативом. Им удаётся обезвредить Человека-паука, и… ролик заканчивается на самом интересном месте.

Релиз игры состоится 7 сентября эксклюзивно для PS4.

Déraciné

Последним анонсом стала новая игра для очков виртуальной реальности PS VR — Déraciné. Играть предстоит за призрака, которого вызвала в наш мир юная ученица из школы-интерната. Герою нужно будет доказать свою существование и установить связь с девушкой.

Релиз игры состоится в этом году, однако точной даты пока нет.

