Конференция Bethesda на выставке Е3 началась сегодня в 4:30 по московскому времени. Компания показала много анонсов: от новых частей The Elder Scrolls и DOOM до совершенно новых проектов типа Starfield. Обо всём по порядку!

Fallout 76

Главным анонсом стала игра Fallout 76, которую разработчики представили ещё до выставки E3. На самой выставке Bethesda раскрыла много подробностей. Первая и главная — игра будет полностью онлайновой и рассчитанной на мультиплеер. Как отмечает Тодд Говард, пройти новый Fallout можно и одному, но это будет куда сложнее, чем в кооперативе.

Кроме того, Fallout 76 — это приквел ко всем остальным частям серии. Всего в нём будет 6 регионов, которые будут отличаться архитектурой, набором монстров и дополнительных заданий. Карта мира действительно больше, чем в Fallout 4.

Игра расширяет опции строительства из Fallout 4. Основать поселение теперь можно в любо месте, а построенный вами город можно перенести в любое другое место. А ещё на карте будет несколько ядерных ракет, которые можно запустить. Для этого, правда, нужно будет найти коды запуска.

Смерть в игре не будет окончательной и не означает потерю опыта. Разработчики хотят побуждать игроков исследовать мир Пустоши, а не отсиживаться в поселениях.

Релиз игры на PS4, Xbox One и РС состоится 14 ноября 2018 года.

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The Elder Scrolls

Ещё Bethesda удивила анонсом новой, шестой части культовой серии The Elder Scrolls. Поклонникам придётся ждать её ещё долго. Скорее всего, игра выйдет уже на новом поколении консолей.

Кроме этого, Bethesda анонсировала «очень специальное издание» The Elder Scrolls V: Skyrim для голосового помощника «Алекса» от Amazon.

К ККИ The Elder Scrolls: Legends до конца года выйдет масштабное визуальное обновление. Также она появится на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Для The Elder Scrolls: Online показали новый ролик, дающий о ней кое-какое представление.

Кроме этого, нас также ждёт мобильная игра The Elder Scrolls: Blades. В ней игроков ждёт исследование большого открытого мира и увлекательные дополнительные задания. Разработчики добавят возможность построить свой город и посещать постройки друзей.

Игру собираются выпустить и на других платформах, от ПК до шлемов VR. И всё это с общим онлайном, причём для смартфонов разработан специальный интерфейс для вертикальной игры одной рукой.

Prey

Прямо время пресс-конференции в продажу вышло дополнение к Prey под названием Mooncrash. В нём появилась уникальная система перестройки уровней: при каждом новом запуске локации меняются.

Также в DLC будет многопользовательский соревновательный режим «Охотник на Тифонов», который станет доступен до конца лета. Матчи рассчитаны на шестерых — один человек против пяти мимиков. Уже 11 июня выходит бесплатное обновление с тремя новыми режимами: сюжет, выживание и «Новая игра+».

Wolfenstein: Youngblood

В 2019 году Bethesda порадует нас новой частью из серии Wolfenstein. Спин-офф под названием Wolfenstein: Youngblood расскажет про дочерей-близнецов Уильяма Бласковица. Действие происходит в захваченном нацистами Париже 1980-х, куда девушки приезжают на поиски отца. Игра рассчитана на кооператив, но, по словам разработчиков, пройти её можно будет и одному.

DOOM: Eternal

А ещё нас ждёт продолжение Doom 2016 года, в котором обещают вдвое больше демонов. Мик Гордон вернётся в качестве композитора. Место действия изменится — врата в Ад разверзнутся прямо на Земле. Мировая премьера игры будет на QuakeCon в августе.

Starfield

И последним анонсом стало подтверждение слухов о выходе Starfield. Команда Тодда Говарда действительно работает над первой новой серией за последние 25 лет. Но ждать её придётся долго.