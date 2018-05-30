После суточного нагнетания интриги Bethesda наконец-то сделала долгожданный анонс — нас ждёт новая игра Fallout 76. Пока есть только небольшой тизер. Смотрим!

Как сообщает сотрудник Kotaku Джейсон Шрайер, производством игры занимаются два офиса Bethesda Game Studios. Также, по его данным, игра будет включать неизвестный онлайн-компонент, но речь вряд ли идёт о ММО.

Убежище 76, на которое может намекает название и тизер игры, — локация, упоминающаяся в дополнении Mothership Zeta к Fallout 3, а также в Fallout 4.

Подробнее рассказать о новой игре разработчики пообещали на конференции E3 2018. Трансляция Bethesda состоится 11 июня.