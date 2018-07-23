Один из создателей мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон решил уйти из Twitter, где на него было подписано свыше 670 тысяч человек. Причиной стало появление и распространение по сети старого комедийного видеоролика, в котором Хармон «насилует» куклу-младенца.

Сам ролик (смотрите его, только если уверены в своей психике) под названием «Дерил» пародирует популярный в то время сериал «Декстер», рассказывающий о жизни убийцы и одновременно судмедэксперта Декстера Моргана. Вот только в видео с участием Хармона его персонаж — психиатр.

Судя по всему, пользователи сети стали активно писать Хармону и критиковать его поведение, пусть и несерьёзное, но вызывающее.

Это уже второй скандал, связанный с прошлым ярких личностей, за последние несколько дней. Так, в конце прошлой недели компания Disney решила расторгнуть все деловые отношения с Джеймсом Ганном, режиссёром обеих частей «Стражи Галактики». Планировалось, что он станет постановщиком и третьей части, но старые твиты Ганна стали поводом для жаркой дискуссии о пределах допустимого.

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