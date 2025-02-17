Создатель «Во все тяжкие» снимет научно-фантастический сериал





Сериал будет психологической научной фантастикой, события которой развернутся в современном мире, но с измененной реальностью, а история будет посвящена исследованию человеческой природы.





Главную роль исполнит Рэй Сихорн, которая сыграла Кимберли Уэкслер в «Лучше звоните Солу». По ее словам, новый проект заставит зрителей задуматься, расстроиться, а иногда и посмеяться.





Съемки пока еще не получившего названия шоу планировалось начать в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в прошлом году. Уже заявлен второй сезон.



Создатель сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган поделился первыми подробностями своего следующего проекта.