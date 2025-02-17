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Создатель «Во все тяжкие» снимет научно-фантастический сериал

Андрей Квасков
17 февраля 16:11
1069
1 минута на чтение
Создатель сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган поделился первыми подробностями своего следующего проекта.

Сериал будет психологической научной фантастикой, события которой развернутся в современном мире, но с измененной реальностью, а история будет посвящена исследованию человеческой природы.

Главную роль исполнит Рэй Сихорн, которая сыграла Кимберли Уэкслер в «Лучше звоните Солу». По ее словам, новый проект заставит зрителей задуматься, расстроиться, а иногда и посмеяться.

Съемки пока еще не получившего названия шоу планировалось начать в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в прошлом году. Уже заявлен второй сезон.

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Андрей Квасков
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