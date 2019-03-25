Студия Daedalic Entertainment, создавшая Deponia и многие другие тайтлы, выпустит игру «Властелин Колец: Голлум». Об этом представители немецкой компании рассказали на Game Developers Conference в Сан-Франциско.

Студия планирует выпустить игру в 2021 году на ПК, а также «всех доступных к этому времени консолях» — предположительно, PlayStation 4, Xbox One, Switch и даже Google Stadia. Это будет лишь первая игра в серии.

Наша первая игра, которая мы делаем, посвящена Голлуму. Конфликт всегда в главном герое, в протагонисте. У вас есть два персонажа, которые постоянно с ним общаются. Это хорошая отправная точка с позиции повествования для того, чтобы сделать всё, что мы хотим. Карстен Фихтельманн, основатель Daedalic Entertainment

Сюжет игры будет развиваться в то же время, что и первая книга трилогии — «Братство Кольца». Студия планирует рассказать историю Голлума до того момента, как Фродо и его спутники пересеклись с ним в шахтах Мории.

Иногда упоминаются какие-то вещи, которые происходят с Голлумом, но никто практически ничего не знает о случившимся. Наша задача — объяснить эти вещи. Карстен Фихтельманн, основатель Daedalic Entertainment

По словам Фихтельмана, в игре появится не только Голлум, но и его вторая личность — Смеагол. Игроку предстоит принимать решения, которые будут исходить от разных личностей. Это может повлиять на механику игры. В «Властелин Колец: Голлум» также появятся другие знаковые персонажи Средиземья.