Студия Ndemic Creation известна одной из самых популярных стратегий для смартфонов и планшетов — Plague Inc., в которой игроки берут на себя управление вирусом и пытаются распространить его по всей Земле. В игре нужно собирать особые пункты патогена, которые позволяют усиливать заболевание. Кроме того, игроки могут запускать особые события, помогающие распространить вирус — например, вспышки эпидемии.

В середине февраля поклонники игры создали петицию, в которой попросили разработчиков Plague Inc. добавить в игру движение антипрививочников. Автор петиции предложил, чтобы представители этого движения, как и в реальной жизни, помогали распространению патогена.

Ndemic Creation заметили петицию и установили планку в 10 тысяч подписей. Необходимое количество собрали меньше, чем за две недели, и создатели игры у себя в твиттере пообещали, что теперь добавят этот эффект.

На момент публикации заметки петицию подписали более 21 тысячи пользователей.