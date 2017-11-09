Студия Niantic, выпустившая хит Pokémon GO, разрабатывает новую мобильную игру в дополненной реальности. На этот раз — по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщается на сайте разработчиков.

Игра получит название Harry Potter: Wizards Unite. В ней игроки возьмут на себя роли волшебников. Участникам предстоит изучать новые заклинания, исследовать мир и сражаться с легендарными чудовищами. Периодически нужно будет объединяться, чтобы одолеть могущественных врагов. Портал The Verge пишет, что Wizards Unite будет больше похожа не на Pokémon GO, а на первую игру компании — Ingress.

Надо отметить, что игра с похожей идеей уже запущена на этапе ранней альфы. Она называется Maguss и тоже посвящена волшебному миру. Но вряд ли она станет сильным конкурентом проекту Niantic — ведь Wizards Unite разрабатывается в сотрудничестве с Warner Bros.

Напомним, что в прошлом году игра в дополненной реальности Pokémon GO стала настоящим хитом, который увлек игроков по всему миру. Задача в игре была очень простая: участники бегали по улицам и собирали покемонов, попутно сражаясь с противниками в ключевых локациях. Популярность «Покемонов» пошла на спад, но ещё в июне 2017 года в отчёте Niantic говорилось, что игру ежемесячно запускают 65 миллионов пользователей.

Релиз Wizards Unite намечен на 2018 год, так что не исключено, что нас ждёт новое безумие!