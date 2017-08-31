Похоже, успех игры Pokémon GO не даёт покоя разработчикам мобильных приложений. Студия Next Games анонсировала мобильную игру с технологией дополненной реальности The Walking Dead: Our World по мотивам сериала «Ходячие мертвецы». Об этом сообщает The Verge.
Официальный ролик игры не слишком информативный — в нём показано, как выжившие якобы с помощью настоящего оружия расправляются с зомби. Большая часть ролика демонстрирует вид «от первого лица». А ещё игрокам помогают герои из сериала! Взгляните сами:
Однако позже портал TechCrunch опубликовал геймплейное видео. Игра действительно напоминает нашумевшую прошлогоднюю новинку про покемонов. Программа выводит на экран изображение с камеры и «дорисовывает» зомби, с которым может сражаться пользователь.
Точная дата выхода пока не называется. Известно лишь, что приложение выйдет для iOS и Android.
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