Похоже, успех игры Pokémon GO не даёт покоя разработчикам мобильных приложений. Студия Next Games анонсировала мобильную игру с технологией дополненной реальности The Walking Dead: Our World по мотивам сериала «Ходячие мертвецы». Об этом сообщает The Verge.

Официальный ролик игры не слишком информативный — в нём показано, как выжившие якобы с помощью настоящего оружия расправляются с зомби. Большая часть ролика демонстрирует вид «от первого лица». А ещё игрокам помогают герои из сериала! Взгляните сами:

Однако позже портал TechCrunch опубликовал геймплейное видео. Игра действительно напоминает нашумевшую прошлогоднюю новинку про покемонов. Программа выводит на экран изображение с камеры и «дорисовывает» зомби, с которым может сражаться пользователь.

Точная дата выхода пока не называется. Известно лишь, что приложение выйдет для iOS и Android.