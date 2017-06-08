Компания CD Projekt RED опубликовала заявление, в котором рассказала, что хакеры украли наработки их новой игры Cyberpunk 2077 и требуют выкуп.

Команда разработчиков уверяет, что украденные наработки относятся к ранним этапам разработки и не отражают существующего видения игры. CD Projekt RED просят игроков избегать любых сведений об игре, которые появятся в Сети.

Если вы хотите поиграть в Cyberpunk 2077, мы рекомендуем вам избегать любой информации, которая исходит не от CD Projekt RED. Когда придёт время, мы расскажем вам о Cyberpunk 2077 — официально. Из заявления компании

Это уже не первый случай за последнее время, когда хакеры требуют выкуп за украденные данные. Не так давно Disney сообщали, что перед самой премьерой фильма хакеры требуют выкуп за новую часть «Пиратов Карибского моря», однако лента так и не оказалась «слита». А вот сериалам «Оранжевый — хит сезона» от Netflix и Steve Harvey’s Funderdome от ABC не повезло, и целые сезоны шоу появились в сети.

Cyberpunk 2077 — грядущая ролевая игра от CD Projekt RED в жанре киберпанка, основанная на настольной ролевой игре Cyberpunk 2020. Об игре известно очень мало, она находится на ранних этапах разработки и выйдет не раньше 2019 года. 10 января 2013 года разработчики опубликовали первый кинематографический тизер игры.