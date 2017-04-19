Оригинальная космическая стратегия StarCraft 1998 года от Blizzard получила первый патч за восемь лет и стала полностью бесплатной.

Игру обновили до версии 1.18. Теперь в неё добавили оконный режим и режим наблюдателя, а также повысили совместимость с современными операционными системами (Windows 7, 8.1 и 10). Кроме того, игру избавили от прочих мелких багов, включая проблемы с сетевым режимом. Изменения коснулись и аддона Brood War, который тоже стал бесплатным. Все изменения можно посмотреть на официальном сайте.

Обновление приурочено к скорому выходу расширенного издания игры StarCraft: Remastered. В нём Blizzard введут поддержку разрешения 4К, полную интеграцию с сервисом Battle.net, обновлённые иконки и аудио- и видеовставки.

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Кот-редактор
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