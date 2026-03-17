Starfield получит бесплатное обновление и сюжетное DLC

Дмитрий Кинский
17 марта 18:57
156
1 минута на чтение
Bethesda провела трансляцию по космической RPG Starfield, в рамках которой сделала несколько анонсов.
  • Игра получит бесплатное обновление Free Lanes, в котором улучшат исследование;
  • Так, игроки наконец смогут свободно перемещаться между планетами, но только внутри системы;
  • Чтобы это было интереснее, разработчики увеличат количество событий в космосе. Также точек интереса в мире станет тоже больше;
  • Также для RPG выпустят дополнение Terran Armada, которое будет стоить 10 долларов;
  • Сюжет DLC расскажет о противостоянии с группой людей, которые возомнили себя истинными наследниками Земли;
  • Free Lanes и Terran Armada выйдут 7 апреля.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

