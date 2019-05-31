30 мая стартовал уже 26-й конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий» — отличная возможность для начинающих авторов оценить свои силы, а для опытных — придумать ещё одну историю.

Организаторы подготовили три темы:

«Города, существование которых не доказано»

«Железный рубль, стакан воды и вселенский пожар»

«Звери из тишины и света»

Условия следующие: принимаются фантастические (в широком смысле слова) рассказы, соответствующие одной из тем объёмом от 5000 до 40 000 знаков, считая заголовок, сноски, пробелы и знаки препинания. Присылать рассказ следует на почтовый адрес newkolfan@yandex.ru в форматах .txt, .rtf или .doc.

Окончание приёма рассказов — 19 июня 2019 года, 23:59. Начало первого тура — 23 июня 2019 года, 0:00. Остальные сроки конкурса будут объявлены перед началом первого тура.

Авторы рассказов, занявших три первых места, получат призы:

1 место — 5000 рублей;

2 место — 2000 рублей;

3 место — 1000 рублей.

Рассказы, набравшие самые высокие баллы, мы рассмотрим на предмет публикации в печатном журнале!

Организаторы подготовили пояснения касательно проведения: