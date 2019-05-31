Стартовал конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий» — их принимают до 19 июня Кот-редактор 31.05.2019 Новости, Яндекс 269 0 минут на чтение 30 мая стартовал уже 26-й конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий» — отличная возможность для начинающих авторов оценить свои силы, а для опытных — придумать ещё одну историю. Организаторы подготовили три темы: «Города, существование которых не доказано» «Железный рубль, стакан воды и вселенский пожар» «Звери из тишины и света» Условия следующие: принимаются фантастические (в широком смысле слова) рассказы, соответствующие одной из тем объёмом от 5000 до 40 000 знаков, считая заголовок, сноски, пробелы и знаки препинания. Присылать рассказ следует на почтовый адрес newkolfan@yandex.ru в форматах .txt, .rtf или .doc. Окончание приёма рассказов — 19 июня 2019 года, 23:59. Начало первого тура — 23 июня 2019 года, 0:00. Остальные сроки конкурса будут объявлены перед началом первого тура. Авторы рассказов, занявших три первых места, получат призы: 1 место — 5000 рублей; 2 место — 2000 рублей; 3 место — 1000 рублей. Рассказы, набравшие самые высокие баллы, мы рассмотрим на предмет публикации в печатном журнале! Организаторы подготовили пояснения касательно проведения: Правила конкурса Основные изменения в правилах Руководство для тех, кто участвует впервые Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: