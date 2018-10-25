На сервисе SoundStream стартовал новый сезон подкаста легендарной «Модели для сборки».

Первый выпуск сезона рассказывает захватывающую историю сталкера, который замахнулся на «лёд» — квинтэссенцию воспоминаний, хранящуюся в закрытом для всех доме. За микрофоном — Влад Копп. За пультом — DJ Габочив и DJ Эддисон.

Новые выпуски можно эксклюзивно послушуть в приложении SoundStream или на сайте подкаст-сервиса.

«Модель для сборки» — литературно-музыкальный симбиоз, состоящий из лучших произведений российской и зарубежной прозы в жанре фантастики в сопровождении лучших композиций современной электронной музыки.