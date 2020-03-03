Компания «ЛитРес» объявила о старте приема заявок на участие в новом сезоне премии «Электронная буква», главные задачи которой — популяризация чтения, а также поддержка независимых авторов и чтецов.

Отправить заявку (в 2019 году их было подано больше трех тысяч электронных книг и отобрано 110 аудиопроизведений) можно с 3 марта по 30 июня 2020 года. После к чтению и прослушиванию приступят профессионалы и составят лонг-лист, который объявят со 2 по 6 сентября в рамках Московской международной книжкой выставки. А шорт-лист обнародуют уже в начале октября. Так что победителей объявят традиционно в декабре.

Жюри номинации «Лучшее произведение»:

Певица и автор книги «Тетрадь слов» Светлана Сурганова;

Журналист Максим Шарафутдинов;

Писатель и сценарист Олег Рой;

Писатель Саша Филипенко ;

Писательница Ольга Савельева ;

Филолог Леонид Клейн;

Писатель Андрей Васильев.

Жюри номинации «Лучшая аудиокнига»: