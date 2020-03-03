Компания «ЛитРес» объявила о старте приема заявок на участие в новом сезоне премии «Электронная буква», главные задачи которой — популяризация чтения, а также поддержка независимых авторов и чтецов.
Отправить заявку (в 2019 году их было подано больше трех тысяч электронных книг и отобрано 110 аудиопроизведений) можно с 3 марта по 30 июня 2020 года. После к чтению и прослушиванию приступят профессионалы и составят лонг-лист, который объявят со 2 по 6 сентября в рамках Московской международной книжкой выставки. А шорт-лист обнародуют уже в начале октября. Так что победителей объявят традиционно в декабре.
Жюри номинации «Лучшее произведение»:
- Певица и автор книги «Тетрадь слов» Светлана Сурганова;
- Журналист Максим Шарафутдинов;
- Писатель и сценарист Олег Рой;
- Писатель Саша Филипенко ;
- Писательница Ольга Савельева ;
- Филолог Леонид Клейн;
- Писатель Андрей Васильев.
Жюри номинации «Лучшая аудиокнига»:
- Ведущий и журналист «Маяка» Вахтанг Махарадзе;
- Денис «Кураж-Бамбей» Колесников;
- Актер и писатель Григорий Служитель;
- Актер озвучки Петр Гланц;
- Актер озвучки Борис Репетур.
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