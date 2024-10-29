Стартовал второй сезон «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон

В стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал второй сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон («Дюна», «Миссия невыполнима») в главной роли.
Это экранизация научно-фантастических романов Хью Хауи про жизнь остатков человечества в огромном подземном бункере.
Судя по первым оценкам на Rotten Tomatoes, продолжение может похвастаться достойным сценарием и талантливой игрой актеров, но некоторые критики посчитали, что создатели стали уделять время не тем сюжетным линиям и персонажам, которым стоило бы.
Второй сезон состоит из десяти эпизодов, которые будут доступны с русскими субтитрами.
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