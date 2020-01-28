Онлайн-кинотеатр Start начал съёмки своего оригинального комедийного детектива «Вампиры средней полосы» — сериала с Михаилом Ефремовым в главной роли.

Сюжет шоу разворачивается в Смоленске, где тихо себе обитают вампиры — они никого не убивают и стараются не высовываться. Однако неприятности настигают кровопийц, когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней. Разгребать дело будет самый старый вампир дед Слава (он же Святослав Вернидубович, его и играет Ефремов). А следить за вампирско-мирскими законами организация «хранителей» во главе с Ириной Витальевной (Татьяна Догилева).

Мне нравятся комедии, ирония. Это же всё улыбки. А улыбок мало на наших лицах. А вампиры — это такая необычная штука, ну совсем уж смешная, поэтому и согласился играть роль. У нас в России же всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как в западных фильмах, тут появятся в первый раз. То-то и смешно, что на нашем материале будут этакие вот вампиры. Режиссёр Антон Маслов — очень серьёзный человек, но очень заливисто смеется. Мне нравится с ним работать, по-моему, он знает, чего хочет. Михаил Ефремов, актёр

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В шоу также снимаются Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Александр Устюгов и другие. Команда будет работать в Смоленске, Москве и Московской области.

Создатели «Вампиров» показали первый эпизод в конкурсной программе фестиваля «Пилот-2018». Критики высоко оценили серию. Тогда в главной роли был Юрий Стоянов.

Даты выхода пока нет. Известно, что в первом сезоне будет 8 серий.