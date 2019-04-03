Новая версия «Кладбища домашних животных» выходит в прокат 4 апреля, и по такому поводу издание Entertainment Weekly взяло интервью у Стивена Кинга, автора оригинального романа. Журналист пообщался с писателем и расспросил о впечатлениях. Если вкратце, то Король Ужасов оказался в восторге от ремейка.

Это охренительное, очень хорошее кино. Такое взрослое. Оно не про 12 полуголых подростков, которых убивают в летнем лагере. Сейчас вышло несколько очень успешных фильмов ужасов, например, «Прочь» Джордана Пила. И я думаю, что «Мы» тоже окажется успешным (c 22 марта фильм собрал по миру 176 миллионов при бюджете в 20 миллионов — МирФ). Это взрослая фантазия.

Кроме того, он с воодушевлением отнёсся к тому, что создатели фильма немного изменили сюжет — теперь воскрешают не маленького мальчика, а старшую девочку.

Они проделали отличную работу. Я видел все эти реакции в сети, когда люди начали понимать, что машина сбивает Элли, а не Гейджа. Я думал в тот момент что-то вроде: «Ох уж эти зрители…». Это же безумие. Вы можете поехать по шоссе 301 и попасть в Тампу, а можете выбрать шоссе 17 и попасть в Тампу. В обоих случаях вы окажетесь в Тампе! (Смеётся). Понимаете, к чем я? Для меня нет никакой разницы. Я подумал «Ладно, понимаю, почему они так сделали — видимо, проще работать с зомби-девочкой, чем с зомби-младенцем».

Также Король Ужасов поделился историей издания романа. По его словам, книга вообще могла не увидеть свет — так вышло только из-за неудобных условий по контракту. Первоначально Кинг написал «Кладбище» в конце 1970-х, но роман показался ему чересчур тревожным и грустным. Рукопись лежала в столе до 1983 года, когда её пришлось достать из-за договора с издательством.

Мы подписали этот дерьмовый контракт с издательством Doubleday. Старым добрым Doubleday тех дней. Мы составили план «Авторский инвестиционный план», идея которого была в следующем: «Окей, мы платим тебе 50 тысяч долларов в год, и вы платите налоги только с этого контракта». И для двух детей, у которых никогда денег не было, 50 тысяч звучали как деньги всего мира.

Шли годы, и Кинг выпустил уже несколько бестселлеров и стал претендовать на лучшие суммы. Он уже собирался завершить контракт с Doubleday, однако по условию Кинг должен был передать в издательство хотя бы ещё одну книгу — ею и стало отложенное в стол «Кладбище».