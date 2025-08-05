«Странные новые миры» дерзко спародировали старый «Звёздный путь». Шутку оценили не все

Отрывок из эпизода
Это был замечательный китч, прикол, абсурд. Это не так серьёзно, как оригинальный сериал, это дань уважения, но также это наш собственный дикий зверёк.
Парень (Уэсли) тут реально выложился, правда же? Мне кажется, это было весьма бесстрашно, мне очень понравилось. Думаю, так мы по-своему почтили Билла (Шетнера) и Кирка.
Ой, да ладно! Он не звучит, как я. Он даже не выглядит, как я! Имитация неплохая, но его поведение совершенно не то. Это просто не работает.
Нового в этом то, что сериал ударился в насмешки над оригинальным «Звёздным путём». Пол Уэсли, играющий Кирка, выдал радикальную пародию на Уильяма Шетнера.
Актёры и продюсеры, вне сомнения, попытаются выдать это за некую дань уважения. Но между данью уважения и пародией есть граница, которую эта сцена очевидно пересекла, и очень глубоко.
Начало и конец эпизода могли бы стать отличными юморесками в шоу «Субботним вечером в прямом эфире».
«Час космических приключений» так увлекается пародированием «Звёздного пути», что забывает, что он и сам — «Звёздный путь». Эпизод порой скатывается в открытое неостроумное высмеивание оригинального сериала, его создателей и звёзд.
«Не думаю, что пародии вредят нам или помогают нам. Думаю, они просто существуют как часть вселенной «Звёздного пути».