«Странные новые миры» дерзко спародировали старый «Звёздный путь». Шутку оценили не все

Это был замечательный китч, прикол, абсурд. Это не так серьёзно, как оригинальный сериал, это дань уважения, но также это наш собственный дикий зверёк.

Парень (Уэсли) тут реально выложился, правда же? Мне кажется, это было весьма бесстрашно, мне очень понравилось. Думаю, так мы по-своему почтили Билла (Шетнера) и Кирка.