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«Странные новые миры» дерзко спародировали старый «Звёздный путь». Шутку оценили не все

Кот-император
5 августа 12:30
1192
2 минуты на чтение
В сериале «Звёздный путь: Странные новые миры» вышел эпизод «Час космических приключений» — и вызвал бурные споры в фэндоме трекки.

Завязка серии пародирует оригинальный сериал «Звёздный путь». Пол Уэсли, играющий в новом сериале Джеймса Кирка (по сюжету ещё не капитана), здесь изображает именно самовлюблённого капитана, иронично передразнивая интонации и манеры Уильяма Шетнера, игравшего эту роль в оригинале.

Отрывок из эпизода

По ходу серии выясняется, что нам показали не реальность «Звёздного пути», а вымышленный сериал-в-сериале «Последний рубеж». Его разыгрывают на голопалубе, чтобы экипаж «Энтерпрайза» мог поиграть в раскрытие загадки. Заодно Спок подтвердил давно бытовавшую теорию, что он далёкий потомок Артура Конана Дойля по материнской линии. 
Поставил эту серию не кто иной как Джонатан Фрейкс — в прошлом актёр, сыгравший старпома Райкера в «Новом поколении», а позже постоянный режиссёр многих сериалов по «Звёздному пути». Он рассказал о создании серии:
Джонатан Фрейкс

Это был замечательный китч, прикол, абсурд. Это не так серьёзно, как оригинальный сериал, это дань уважения, но также это наш собственный дикий зверёк.

Парень (Уэсли) тут реально выложился, правда же? Мне кажется, это было весьма бесстрашно, мне очень понравилось. Думаю, так мы по-своему почтили Билла (Шетнера) и Кирка.

Серия вызвала противоречивые отзывы. «Звёздный путь» и раньше иронизировал над собой, но на сей раз некоторым критикам показалось, что пародия на классику вышла отнюдь не уважительной. 
Сам Уильям Шетнер, игравший Кирка в оригинале, пародию не оценил, хотя и не обиделся:
Уильям Шетнер

Ой, да ладно! Он не звучит, как я. Он даже не выглядит, как я! Имитация неплохая, но его поведение совершенно не то. Это просто не работает.

Авторы Giant Freakig Robot считают, что эпизод получился не данью уважения, а издёвкой:

Нового в этом то, что сериал ударился в насмешки над оригинальным «Звёздным путём». Пол Уэсли, играющий Кирка, выдал радикальную пародию на Уильяма Шетнера.

Актёры и продюсеры, вне сомнения, попытаются выдать это за некую дань уважения. Но между данью уважения и пародией есть граница, которую эта сцена очевидно пересекла, и очень глубоко.

WhatCulture пишет, что создатели ходят «по тонкому льду»:

Начало и конец эпизода могли бы стать отличными юморесками в шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

«Час космических приключений» так увлекается пародированием «Звёздного пути», что забывает, что он и сам — «Звёздный путь». Эпизод порой скатывается в открытое неостроумное высмеивание оригинального сериала, его создателей и звёзд.

А, скажем, Den of Geek отмечают, как иронично, что в наши дни «Звёздный путь» стал в первую очередь известен как источник пародий.
Сам Джонатан Фрейкс считает, что «Звёздному пути» нечего бояться самоиронии. Он вспоминает, как ему и многим трекки понравился фильм «В поисках галактики», тоже пародировавший сериал, и считает, что юмор заложен в саму суть «Звёздного пути»:
Джонатан Фрейкс

«Не думаю, что пародии вредят нам или помогают нам. Думаю, они просто существуют как часть вселенной «Звёздного пути».

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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