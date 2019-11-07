Deadline сообщает, что студия BCDF Pictures приобрела права на экранизацию фэнтезийного цикла писателя Энтони Райана «Тень ворона». В её планах — нагнать тренды и выпустить собственный сериал.

В его основу ляжет первый том трилогии — «Песня крови», адаптацией которого занимается Джозеф Мушинский, сценарист и продюсер другой картины BCDF Pictures, «Мир, любовь и недопонимание».

Роман рассказывает о парнишке по имени Ваэлин Аль-Сорна — сыне Владыки Битв, первого меча Королевства. В свои десять лет он навсегда отправляется в Дом одного из Орденов, где ему суждено стать хранителем Веры, воином без страха и упрёка. В ходе его истории мы наблюдать за человеком, который ради служения долгу постоянно переступает через самого себя.

Я очень взволнован этими перспективами — мою работу экранизируют, и поклонники «Тени ворона» наконец-то смогут получить адаптацию, о которой долгое время просили. Джозеф Мушинский написал прекрасный сценарий первого эпизода, который отдаёт должное оригинальной истории и полностью переносит дух книг. Энтони Райан, писатель

Три книги писателя выходили с 2013-го по 2015-й. Первый том продался суммарным тиражом в миллион экземпляров. На русском вышли лишь первые две книги.