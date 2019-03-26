До старта проката финальной части «Саги бесконечности» в США остался ровно месяц. По такому случаю студия Marvel показал 32 новых персональных постера персонажей «Финала» — по 16 вышивших и павших героев. Надпись на постерах гласит: «Отомсти за павших».

В российском прокате фильм стартует 29 апреля.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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