До старта проката финальной части «Саги бесконечности» в США остался ровно месяц. По такому случаю студия Marvel показал 32 новых персональных постера персонажей «Финала» — по 16 вышивших и павших героев. Надпись на постерах гласит: «Отомсти за павших».
В российском прокате фильм стартует 29 апреля.
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