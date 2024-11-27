Студия сценариста серии Mass Effect остановила свою работу

сценаристом всей серии Mass Effect





Команда была сформирована осенью 2023 года при поддержке NetEase Games, но руководству пришлось принять «непростое решение» о приостановке работы.





Стоит учесть, что о полном закрытии речи не идет, но студия уже занялась помощью в дальнейшем трудоустройстве своих сотрудников.





Сейчас в Worlds Untold ищут новые источники финансирования. Дебютной игрой команды должен был стать научно-фантастический приключенческий экшен в недалёком будущем.





Новость появилась буквально на следующий день после того, как соавтор трилогии Mass Effect Кейси Хадсон объявил о закрытии собственной студии Humanoid Origin. Команда была основана в 2021 году, но так и не успела выпустить ни одного проекта.

Студия Worlds Untold, основаннаяМаком Уолтерсом, приостановит свою работу.