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Новости

Студия сценариста серии Mass Effect остановила свою работу

Андрей Квасков
27 ноября 12:41
214
1 минута на чтение
Студия Worlds Untold, основанная сценаристом всей серии Mass Effect Маком Уолтерсом, приостановит свою работу.

Команда была сформирована осенью 2023 года при поддержке NetEase Games, но руководству пришлось принять «непростое решение» о приостановке работы.

Стоит учесть, что о полном закрытии речи не идет, но студия уже занялась помощью в дальнейшем трудоустройстве своих сотрудников.

Сейчас в Worlds Untold ищут новые источники финансирования. Дебютной игрой команды должен был стать научно-фантастический приключенческий экшен в недалёком будущем.

Новость появилась буквально на следующий день после того, как соавтор трилогии Mass Effect Кейси Хадсон объявил о закрытии собственной студии Humanoid Origin. Команда была основана в 2021 году, но так и не успела выпустить ни одного проекта.

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Андрей Квасков
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