«Супер Марио: Галактическое кино» заработал почти 400 миллионов долларов

За несколько дней «Супер Марио: Галактическое кино» заработал во всем мире 372,5 миллиона долларов.

Из них 190 миллионов пришлись на домашний прокат. В США мультфильм показал лучший старт в 2026 году.

Для сравнения, первая часть собрала в мировом прокате за аналогичный период немного больше — 375 миллионов долларов.

Бюджет картины оценивается в 110 миллионов долларов — без учета затрат на маркетинговую кампанию.

Что касается оценок, то критики встретили ленту прохладно: на сайте Rotten Tomatoes у сиквела всего 42% свежести. Зато обычные зрители оценили картину — их оценка составила 89%.

