Ученики римско-католической школы святого Эдварда в Нэшвилле (штат Теннеси) больше не смогут взять в библиотеке книги про Гарри Поттера — потому что их изъял священнослужитель из-за угрозы мистических сил, пишет USA Today.

Издание приводит отрывок из письма с электронной почты, которое получили родители учеников. В нём священник Дэн Рихил пояснил, что в книгах Роулинг содержатся настоящие заклинания и проклятия:

Эти книги представляют магию и в добром, и в злом ключе, что, конечно, не так. На самом деле, это хитрая выдумка. Проклятия и заклинания в книге — настоящие. Любой человек, который прочтёт их, может призвать злых духов. фрагмент письма

В заявлении Рихила также уточняет, что для подобного решения он проконсультировался с несколькими экзорцистами из США и Рима, которые рекомендовали убрать книги.

Ситуацию прокомментировала главная заведущая школами католической епархии в Нэшвилле Ребекка Хаммель. Она подтвердила, что священник изъял книги из библиотеки, но вместе с тем пояснила, что любой священник имеет подобное право в своей приходской школе. Впрочем, по мнению Хаммель, в библиотеках других школ епархии книги про юного волшебника должны остаться.

Более того, в прошлый учебный год цикл Роулинг хранился вполне себе хранился в библиотеке школы святого Эдварда. А вот убрали его к нынешнему учебному году, на 2019-2020 года. Насколько известно Хаммель, другие книги никто не убирал.

Она также добавила, что, по мнению школы, родители тоже считаются учителями, и если они позволят своему ребёнку почитать эти книги или ознакомиться с любым другим медиа, то ничего страшного в этом нет.

Если родители сочтут, что эти книги или любое другое медиа подходящими, то мы надеемся, что они смогут направить их сыновей и дочерей к пониманию содержимого через призму нашей веры. На самом деле, подобное решение продиктовано не цензурой. Мы помещаем в наши библиотеки те книги, которые считаем подходящими по возрасту наши ученикам. Ребекка Хаммель, главная заведущая

Любопытно, что USA Today говорит только об изъятии семи книг — выходит, в «Проклятом дитя» заклинания не настоящие?