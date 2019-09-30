Писательница Сюзанна Кларк, известная по монументальному фэнтезийному роману в жанре альтернативной истории «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», готовит к выходу следующую книгу — ещё один роман.

Он будет называться «Пиранези» (Piranesi), по имени главного героя, который живёт в неком Доме. В Доме — «сотни, если не тысячи комнат и коридоров, заключивших в себе океан, это водный лабиринт». Иногда Пиранези встречает своего приятеля, Другого (The Other), который занимается научными изысканиями в области «великого и тайного знания». Пиранези записывает свои находки в дневник, но затем он начинает видеть новые знаки. Похоже, они доказывают существование ещё одного человека и возможно даже ещё одного мира за пределами стен Дома.

Сюзанна Кларк стала известной после публикации романа «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» в 2004 году. Над этим произведением объёмом свыше тысячи страниц она работала 10 лет. Книга рассказывает об альтернативной Англии 19 века, где из мира начинает уходить магия. Суммарно роман разошёлся по миру более 4 миллиона экземпляров, книга заработала «Хьюго» и «Небьюлу», а в 2015 году «Би-би-си» выпустил одноимённую экранизацию. Позднее писательница выпустила сборник рассказов в той же вселенной «Дамы из Грейс-Адьё и другие истории».

Книгу на английском языке обещают издать к сентябрю 2020 года. Пока что её объём неизвестен — как и неизвестно, будут ли издавать «Пиранези» у нас.