Режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс в недавнем интервью рассказал журналу Empire, что сюжет его фильма будет полностью оригинальным и ничего общего не имеет с тем, что происходит с персонажем в комиксах.

Мы не брали за основу те комиксы, на которых все помешаны. Мы просто написали свою версию того, откуда такой парень, как Джокер, мог появиться. Это то, что меня интересовало. Мы не делаем Джокера, а рассказываем о его становлении. Это просто история о человеке. Тодд Филлипс

Ранее уже отмечалось, что новый фильм никак не будет связан с киновселенной DC. В версии сценария от 13 апреля 2018 года говорится, что «персонажи живут в реальном мире, и все риски касаются их лично». Похоже, что вместо обычного фильма по комикса нас ждёт серьёзная драма, главную роль в которой играет Хоакин Феникс.

Его фотография висела над компьютером, когда мы писали [сценарий]. Мы постоянно думали: «Господи, просто представь, Хоакин на самом деле делает это». Тодд Филлипс

Российская премьера «Джокера» запланирована на 3 октября.