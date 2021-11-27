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    Новости

    Сюжетные наработки «Рейнджеров Новой Республики» перенесут в «Мандалорца»

    27 ноября 2021
    27.11.2021
    867
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    Сюжетные наработки отмененных «Рейнджеров Новой Республики» перенесут в «Мандалорца»

    Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью журналу Empire Magazine упомянула, что сериал «Рейнджеры Новой Республики» отменён.

    Шоу планировалось как спин-офф «Мандалорца», который бы поместил героев вселенной из разных проектов в один сериал. «Рейнджеры Новой Республики» были анонсированы всего год назад и, как сообщалось, в центр спин-оффа должны были поместить Кару Дюн из «Мандалорца». После анонса практически не появлялось новой информации о проекте, что, скорее всего, связано со скандальным увольнением Джины Карано, исполнительницы роли Кары Дюн. Не прошло и двух месяцев после анонса проекта, как Lucasfilm расторг контракт с Джиной Карано, и было подтверждено, что она больше не будет участвовать в каких-либо проектах.

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