13 декабря издатель THQ Nordic удивил поклонников серии Gothic, без лишнего шума выпустив играбельный прототип (демоверсию) ремейка первой части игры. Его добавили всем пользователям Steam, у которых в библиотеке есть игры Piranha Bytes вроде Gothic, Elex или Risen. Вот как выглядит страница прототипа в Steam.

Перед вами не полная версия игры, а короткий отрывок-тизер, представляющий один из возможных подходов к созданию новой Gothic. Ничего еще не определено.

Ремейк можно пройти за час-два (в нём можно заработать даже 29 достижений!), после чего игрокам предложат пройти опрос о технической составляющей и геймплее. Это позволит издателю понять, в каком виде поклонники хотят увидеть ремейк первой части — если захотят.

Сравнение сцен из ремейка и первой части

За первые же сутки после выхода прототип получил «смешанные» отзывы на основе свыше 650 обзоров. Многим поклонникам серии понравилась сама идея ремейка и обновлённая графика, но при этом игрокам не понравились боевая система, чересчур «экшеновые» катсцены и изменения в сюжете и героях.

Оригинальная Gothic — ролевая игра в жанре тёмного фэнтези — вышла в 2001 году. Она положила начало одноимённой серии, первые части которой — от разработчиков оригинала Piranha Bytes — стали культовыми.