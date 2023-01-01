THR: Лив Тайлер вновь сыграет Бетти Росс в «Капитане Америка 4»

Издание The Hollywood Reported со ссылкой на свои источники сообщило, что Лив Тайлер вновь сыграет Бетти Росс в «Капитане Америка: Новый мировой порядок».

В последний раз актриса исполнила роль дочери генерала Таддеуса Росса 15 лет назад в «Невероятном Халке».

Помимо Лив Тайлер в четвертой части «Капитана Америка» вернется Тим Блейк Нельсон, сыгравший Сэмюэла Стернса в том же фильме.

Премьера картины состоится 3 мая 2024 года.