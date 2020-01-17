The Hollywood Reporter с ссылкой на источники сообщает, что Lucasfilm пригласили Тайку Вайтити пообщаться на тему производства фильма по вселенной «Звёздных войн».

Никаких деталей переговоров на этот счёт издание не приводит. Неизвестно, идёт ли речь о каком-то отдельном фильме или о картине, которой занимается Кевин Файги, с которым Вайтити работал над «Тором: Рагнарёк». Lucasfilm и Disney, разумеется, комментировать информацию не стали.

За последнее время режиссёр отметился последним эпизодом «Мандалорца», где к тому же ещё и озвучил дроида IG-11. Кроме того, недавно в прокат вышла его сатирическая драма «Кролик Джоджо» со Скарлетт Йоханссон — картина получила шесть номинаций «Оскар», в том числе за «лучший фильм».

Сейчас Вайтити занимается четвёртой частью «Тора» для Киновселенной Marvel — производство начнётся уже летом. Если режиссёр присоединится к команде «Звёздных войн», то явно не раньше того, как завершит новую историю про бога грома. К своим ролям вернутся Крис Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькирия) и Натали Портман (Джейн Фостер). По анонсу, сюжет развернётся вокруг героини Портман, которая станет новой хозяйкой Мьёльнира. Действие фильма начнётся после событий «Мстители: Финал».