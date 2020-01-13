Организаторы премии «Оскар» объявили номинантов во всех основных категориях во время прямой трансляции. Официальная церемония с награждением победителя пройдёт 9 февраля — уже в 92-й раз.

В числе фаворитов — «Джокер» Тодда Филлипса с 11 номинациями. Вслед за ним — «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса. У них по 10 номинаций.

Лучший фильм

  • «Форд против Феррари»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший актёр

  • Антонио Бандерас, «Боль и слава»
  • Леонардо Ди Каприо, «Однажды в… Голливуде»
  • Адам Драйвер, «Брачная история»
  • Хоакин Феникс, «Джокер»
  • Джонатан Прайс, «Два Папы»

Лучшая актриса

  • Синтия Эриво, «Гарриет»
  • Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»
  • Сирша Ронан, «Маленькие женщины»
  • Шарлиз Терон, «Скандал»
  • Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучшая режиссура

  • Мартин Скорсезе, «Ирландец»
  • Тодд Филлипс, «Джокер»
  • Сэм Мендес, «1917»
  • Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде»
  • Пон Джун-хо, «Паразиты»

Лучший актёр второго плана

  • Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»
  • Энтони Хопкинс, «Два Папы»
  • Аль Пачино, «Ирландец»
  • Джо Пеши, «Ирландец»
  • Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

  • Кэти Бэйтс, «Дело Ричарда Джуэлла»
  • Лора Дерн, «Брачная история»
  • Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо»
  • Флоренс Пью, «Маленькие женщины»
  • Марго Робби, «Скандал»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Два Папы»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Достать ножи»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Корпус-Кристи»
  • «Страна мёда»
  • «Отверженные»
  • «Боль и слава»
  • «Паразиты»

Лучший анимационный фильм

  • «Как приручить дракона 3»
  • «Я потеряла своё тело»
  • «Клаус»
  • «Потерянное звено»
  • «История игрушек 4»

Лучший документальный фильм

  • «Американская фабрика»
  • «Для Самы»
  • «Конец демократии»
  • «Пещера»
  • «Страна мёда»

Лучшая операторская работа

  • Родриго Прието, «Ирландец»
  • Лоуренс Шер, «Джокер»
  • Джарин Блашке, «Маяк»
  • Роджер Дикинс, «1917»
  • Роберт Ричардсон, «Однажды… в Голливуде»

Лучший композитор

  • Хильдур Гуднадоттир, «Джокер»
  • Александр Деспла, «Маленькие женщины»
  • Рэнди Ньюман, «Брачная история»
  • Томас Ньюман, «1917»
  • Джон Уильямс, «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший монтаж

  • «Форд против Феррари»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Паразиты»

Лучший дизайн костюмов

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучшее сведение звука

  • «К звёздам»
  • «Форд против Феррари»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучший монтаж звука

  • «Форд против Феррари»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «In the Absence»
  • «Learning to Skateboard in a Warzone»
  • «Life Overtakes Me»
  • «St Louis Superman»
  • «Walk Run Cha-Cha»

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Dcera (Daughter)»
  • «Hair Love»
  • «Kitbull»
  • «Memorable»
  • «Sister»

Лучший короткометражный фильм

  • «Brotherhood»
  • «Nefta Football Club»
  • «The Neighbors’ Window»
  • «Saria»
  • «A Sister»

Лучший художник-постановщик

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «1917»
  • «Однажды в… Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король Лев»
  • «1917»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший грим и причёски

  • «Скандал»
  • «Джокер»
  • «Джуди»
  • «Малефисента 2»
  • «1917»

Лучшая песня

  • «I Can’t Let You Throw Yourself Away», «История игрушек 4»
  • «I’m Gonna Love Me Again», «Рокетмен»
  • «I’m Standing With You», «Прорыв»
  • «Into the Unknown», «Холодное сердце 2»
  • «Stand Up», «Гарриет»

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