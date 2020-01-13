Организаторы премии «Оскар» объявили номинантов во всех основных категориях во время прямой трансляции. Официальная церемония с награждением победителя пройдёт 9 февраля — уже в 92-й раз.

В числе фаворитов — «Джокер» Тодда Филлипса с 11 номинациями. Вслед за ним — «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса. У них по 10 номинаций.

Лучший фильм

«Форд против Феррари»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Лучший актёр

Антонио Бандерас, «Боль и слава»

Леонардо Ди Каприо, «Однажды в… Голливуде»

Адам Драйвер, «Брачная история»

Хоакин Феникс, «Джокер»

Джонатан Прайс, «Два Папы»

Лучшая актриса

Синтия Эриво, «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»

Сирша Ронан, «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон, «Скандал»

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучшая режиссура

Мартин Скорсезе, «Ирландец»

Тодд Филлипс, «Джокер»

Сэм Мендес, «1917»

Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде»

Пон Джун-хо, «Паразиты»

Лучший актёр второго плана

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс, «Два Папы»

Аль Пачино, «Ирландец»

Джо Пеши, «Ирландец»

Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бэйтс, «Дело Ричарда Джуэлла»

Лора Дерн, «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью, «Маленькие женщины»

Марго Робби, «Скандал»

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Два Папы»

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Лучший фильм на иностранном языке

«Корпус-Кристи»

«Страна мёда»

«Отверженные»

«Боль и слава»

«Паразиты»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона 3»

«Я потеряла своё тело»

«Клаус»

«Потерянное звено»

«История игрушек 4»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

«Для Самы»

«Конец демократии»

«Пещера»

«Страна мёда»

Лучшая операторская работа

Родриго Прието, «Ирландец»

Лоуренс Шер, «Джокер»

Джарин Блашке, «Маяк»

Роджер Дикинс, «1917»

Роберт Ричардсон, «Однажды… в Голливуде»

Лучший композитор

Хильдур Гуднадоттир, «Джокер»

Александр Деспла, «Маленькие женщины»

Рэнди Ньюман, «Брачная история»

Томас Ньюман, «1917»

Джон Уильямс, «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший монтаж

«Форд против Феррари»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Паразиты»

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Однажды в… Голливуде»

Лучшее сведение звука

«К звёздам»

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший монтаж звука

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший короткометражный документальный фильм

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a Warzone»

«Life Overtakes Me»

«St Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Dcera (Daughter)»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister»

Лучший короткометражный фильм

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbors’ Window»

«Saria»

«A Sister»

Лучший художник-постановщик

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«1917»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший грим и причёски

«Скандал»

«Джокер»

«Джуди»

«Малефисента 2»

«1917»

Лучшая песня