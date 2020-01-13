Организаторы премии «Оскар» объявили номинантов во всех основных категориях во время прямой трансляции. Официальная церемония с награждением победителя пройдёт 9 февраля — уже в 92-й раз.
В числе фаворитов — «Джокер» Тодда Филлипса с 11 номинациями. Вслед за ним — «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса. У них по 10 номинаций.
Лучший фильм
- «Форд против Феррари»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший актёр
- Антонио Бандерас, «Боль и слава»
- Леонардо Ди Каприо, «Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер, «Брачная история»
- Хоакин Феникс, «Джокер»
- Джонатан Прайс, «Два Папы»
Лучшая актриса
- Синтия Эриво, «Гарриет»
- Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»
- Сирша Ронан, «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон, «Скандал»
- Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучшая режиссура
- Мартин Скорсезе, «Ирландец»
- Тодд Филлипс, «Джокер»
- Сэм Мендес, «1917»
- Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде»
- Пон Джун-хо, «Паразиты»
Лучший актёр второго плана
- Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»
- Энтони Хопкинс, «Два Папы»
- Аль Пачино, «Ирландец»
- Джо Пеши, «Ирландец»
- Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»
Лучшая актриса второго плана
- Кэти Бэйтс, «Дело Ричарда Джуэлла»
- Лора Дерн, «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо»
- Флоренс Пью, «Маленькие женщины»
- Марго Робби, «Скандал»
Лучший адаптированный сценарий
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Два Папы»
Лучший оригинальный сценарий
- «Достать ножи»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Корпус-Кристи»
- «Страна мёда»
- «Отверженные»
- «Боль и слава»
- «Паразиты»
Лучший анимационный фильм
- «Как приручить дракона 3»
- «Я потеряла своё тело»
- «Клаус»
- «Потерянное звено»
- «История игрушек 4»
Лучший документальный фильм
- «Американская фабрика»
- «Для Самы»
- «Конец демократии»
- «Пещера»
- «Страна мёда»
Лучшая операторская работа
- Родриго Прието, «Ирландец»
- Лоуренс Шер, «Джокер»
- Джарин Блашке, «Маяк»
- Роджер Дикинс, «1917»
- Роберт Ричардсон, «Однажды… в Голливуде»
Лучший композитор
- Хильдур Гуднадоттир, «Джокер»
- Александр Деспла, «Маленькие женщины»
- Рэнди Ньюман, «Брачная история»
- Томас Ньюман, «1917»
- Джон Уильямс, «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший монтаж
- «Форд против Феррари»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Паразиты»
Лучший дизайн костюмов
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучшее сведение звука
- «К звёздам»
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучший монтаж звука
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «In the Absence»
- «Learning to Skateboard in a Warzone»
- «Life Overtakes Me»
- «St Louis Superman»
- «Walk Run Cha-Cha»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Dcera (Daughter)»
- «Hair Love»
- «Kitbull»
- «Memorable»
- «Sister»
Лучший короткометражный фильм
- «Brotherhood»
- «Nefta Football Club»
- «The Neighbors’ Window»
- «Saria»
- «A Sister»
Лучший художник-постановщик
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «1917»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Паразиты»
Лучшие визуальные эффекты
- «Мстители: Финал»
- «Ирландец»
- «Король Лев»
- «1917»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший грим и причёски
- «Скандал»
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Малефисента 2»
- «1917»
Лучшая песня
- «I Can’t Let You Throw Yourself Away», «История игрушек 4»
- «I’m Gonna Love Me Again», «Рокетмен»
- «I’m Standing With You», «Прорыв»
- «Into the Unknown», «Холодное сердце 2»
- «Stand Up», «Гарриет»
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