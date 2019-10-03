Почему «К звёздам» — никакой не второй «Интерстеллар»

Почти тридцать лет назад к окраинам Солнечной системы направили исследовательскую миссию с целью поиска разумной жизни в иных мирах. Связь с астронавтами была потеряна, и судьба экспедиции так и осталась неизвестной. Но теперь её считают причиной серии аномалий, угрожающих Земле и людским колониям. Опытный астронавт Рой Макбрайд получает задание отправиться на Марс и отправить сообщение пропавшей экспедиции — ведь возглавлял её Клиффорд Макбрайд, его отец.

Ad Astra Жанр: фантастическая драма

Режиссёр: Джеймс Грэй

В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд

Премьера в России: 26 сентября 2019 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «2001 год: Космическая одиссея» (1968)

«Гравитация» (2013)

Во время рекламной кампании фильма «Затерянный город Z» его режиссёр Джеймс Грэй объявил, что собирается снять предельно реалистичную картину о космических путешествиях. При этом новая работа Грэя стала ещё и в каком-то смысле идейным продолжением его предыдущего творения. В основу сюжета «Затерянного города Z» легла реальная история знаменитого путешественника и исследователя Перси Фосетта, который с почти фанатичным упорством искал в Амазонии следы неизвестной ранее цивилизации. В итоге это стоило жизни не только самому Перси, но и его сыну, сопровождавшему его в последней экспедиции, судьба которой так и остаётся загадкой.

История отца фанатичного исследователя неизведанного и сына, следующего по его стопам, легла и в основу «К звёздам». Правда, здесь отец отправился в последнее путешествие без отпрыска, который был слишком юн, и сын вырос в тени легенды о своём родителе. Спустя много лет у Роя Макбрайда появляется шанс не только узнать, что же случилось с Клиффордом, но, возможно, даже отыскать его.

Львиную долю экранного времени занимает путешествие Роя сначала к Луне, затем к Марсу, а следом и к дальним границам Солнечной системы. Хойте ван Хойтема, оператор, прежде трудившийся над «Интерстеллар», вновь отработал на высочайшем уровне — путешествие снято очень здорово. От работы оператора захватывает дух, а некоторые сцены получились просто потрясающими. Скажем, погоня на луноходах или драка астронавтов во взлетающей ракете впечатляют не на шутку.

К сожалению, обоснование необходимости этого путешествия шито белыми нитками. Что ещё хуже, ценность этих эпизодов исключительно в их зрелищности, на магистральный конфликт и главных героев они не влияют совершенно. Недаром основную часть фильма Брэд Питт проводит с каменным лицом, весьма убедительно демонстрируя, что его герой — воплощение хладнокровия, которого происходящее вокруг совершенно не трогает. Даже когда герой, пусть и не желая того, становится виновником гибели других космонавтов, это никак на нём не сказывается. Более того, никаких последствий зритель не увидит — сценаристы просто предпочитают «забыть» об одной из самых красивых и драматичных сцен фильма сразу после её окончания.

Необязательные эпизоды соперничают в «К звёздам» по количеству с сюжетными дырами. Даже если не касаться технических деталей, вроде последствий ядерного взрыва в космосе, фильм просто изобилует несуразицами. Вот лишь несколько ярких примеров.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! · Человечество обладает технологиями, чтобы осваивать всю Солнечную систему, но десятилетиями не выбирается дальше Марса из-за того, что почти тридцать лет назад пропала одна экспедиция. Вся история исследования Земли показывает, что подобное никогда не останавливало новых путешественников. · На Луне Рой и его товарищи подвергаются атаке местных пиратов. Откуда на спутнике Земли, полёты на который явно находятся под контролем, взяться пиратам? Чем они там промышляют? Зачем им атаковать конвой, который явно не перевозит никаких ценных грузов? · Стремясь добраться до отца, Рой нарушает приказы начальства, становится по сути дезертиром и виновником смертей других астронавтов. Однако никакого наказания за этим не последует. · Исследовательскую станцию Макбрайда-старшего удаётся найти потому, что он откликается на эмоциональное послание от сына (его запись — одна из немногих сцен сцен фильма, где герой Питта проявляет эмоции и не выглядит бездушным чурбаном). Вот только, когда герои встречаются, Клиффорд прямым текстом заявляет, что плевать хотел на всё, что оставил на Земле, включая сына. И все дальнейшие поступки персонажа Томми Ли Джонса подтверждают, что он отнюдь не лукавил.

В итоге львиная доля фильма оказывается красивой, но пустой, насыщенной нелепыми сюжетными ходами и безликими персонажами-статистами, прелюдией к кульминационной встрече Роя и Клиффорда Макбрайдов. Да и та, вместо того чтобы стать эмоциональным катарсисом, приносит лишь пару неуклюжих диалогов, в которых прямым текстом раскрывается основной посыл картины.

Словно бы расписываясь в драматической несостоятельности фильма, Грей заставляет главного героя проговорить вслух, что, мол, ценить близких важнее, чем стремиться куда-то за горизонт. Вопреки русской версии названия, «К звёздам» отнюдь не зовёт человека в космос — тот показан не просто холодным и опасным, но и, в сущности, ненужным.

Несмотря на незаурядный видеоряд, «К звёздам» не выдерживает никакого сравнения с другими недавними фильмами об освоении космоса в ближайшем будущем, вроде «Интерстеллар» или «Марсианина». В них авторы ярко показывали, как люди справляются с многочисленными трудностями, которые таит космос, и при этом рассказывали красивые человеческие истории. А в «К звёздах» исследования космоса сами по себе малоинтересны. По сути они не более чем фон для примитивного авторского высказывания об отцах и детях. Да и сама история персонажей оставляет желать много лучшего.