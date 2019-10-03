Почему «К звёздам» — никакой не второй «Интерстеллар»

Почти тридцать лет назад к окраинам Солнечной системы направили исследовательскую миссию с целью поиска разумной жизни в иных мирах. Связь с астронавтами была потеряна, и судьба экспедиции так и осталась неизвестной. Но теперь её считают причиной серии аномалий, угрожающих Земле и людским колониям. Опытный астронавт Рой Макбрайд получает задание отправиться на Марс и отправить сообщение пропавшей экспедиции — ведь возглавлял её Клиффорд Макбрайд, его отец.
Ad Astra
Жанр: фантастическая драма
Режиссёр: Джеймс Грэй
В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд
Премьера в России: 26 сентября 2019 года
Возрастной рейтинг: 16+
Похоже на: «2001 год: Космическая одиссея» (1968)
«Гравитация» (2013)
Во время рекламной кампании фильма «Затерянный город Z» его режиссёр Джеймс Грэй объявил, что собирается снять предельно реалистичную картину о космических путешествиях. При этом новая работа Грэя стала ещё и в каком-то смысле идейным продолжением его предыдущего творения. В основу сюжета «Затерянного города Z» легла реальная история знаменитого путешественника и исследователя Перси Фосетта, который с почти фанатичным упорством искал в Амазонии следы неизвестной ранее цивилизации. В итоге это стоило жизни не только самому Перси, но и его сыну, сопровождавшему его в последней экспедиции, судьба которой так и остаётся загадкой.
История отца фанатичного исследователя неизведанного и сына, следующего по его стопам, легла и в основу «К звёздам». Правда, здесь отец отправился в последнее путешествие без отпрыска, который был слишком юн, и сын вырос в тени легенды о своём родителе. Спустя много лет у Роя Макбрайда появляется шанс не только узнать, что же случилось с Клиффордом, но, возможно, даже отыскать его.
Львиную долю экранного времени занимает путешествие Роя сначала к Луне, затем к Марсу, а следом и к дальним границам Солнечной системы. Хойте ван Хойтема, оператор, прежде трудившийся над «Интерстеллар», вновь отработал на высочайшем уровне — путешествие снято очень здорово. От работы оператора захватывает дух, а некоторые сцены получились просто потрясающими. Скажем, погоня на луноходах или драка астронавтов во взлетающей ракете впечатляют не на шутку.
К сожалению, обоснование необходимости этого путешествия шито белыми нитками. Что ещё хуже, ценность этих эпизодов исключительно в их зрелищности, на магистральный конфликт и главных героев они не влияют совершенно. Недаром основную часть фильма Брэд Питт проводит с каменным лицом, весьма убедительно демонстрируя, что его герой — воплощение хладнокровия, которого происходящее вокруг совершенно не трогает. Даже когда герой, пусть и не желая того, становится виновником гибели других космонавтов, это никак на нём не сказывается. Более того, никаких последствий зритель не увидит — сценаристы просто предпочитают «забыть» об одной из самых красивых и драматичных сцен фильма сразу после её окончания.
Необязательные эпизоды соперничают в «К звёздам» по количеству с сюжетными дырами. Даже если не касаться технических деталей, вроде последствий ядерного взрыва в космосе, фильм просто изобилует несуразицами. Вот лишь несколько ярких примеров.
В итоге львиная доля фильма оказывается красивой, но пустой, насыщенной нелепыми сюжетными ходами и безликими персонажами-статистами, прелюдией к кульминационной встрече Роя и Клиффорда Макбрайдов. Да и та, вместо того чтобы стать эмоциональным катарсисом, приносит лишь пару неуклюжих диалогов, в которых прямым текстом раскрывается основной посыл картины.
Словно бы расписываясь в драматической несостоятельности фильма, Грей заставляет главного героя проговорить вслух, что, мол, ценить близких важнее, чем стремиться куда-то за горизонт. Вопреки русской версии названия, «К звёздам» отнюдь не зовёт человека в космос — тот показан не просто холодным и опасным, но и, в сущности, ненужным.
Несмотря на незаурядный видеоряд, «К звёздам» не выдерживает никакого сравнения с другими недавними фильмами об освоении космоса в ближайшем будущем, вроде «Интерстеллар» или «Марсианина». В них авторы ярко показывали, как люди справляются с многочисленными трудностями, которые таит космос, и при этом рассказывали красивые человеческие истории. А в «К звёздах» исследования космоса сами по себе малоинтересны. По сути они не более чем фон для примитивного авторского высказывания об отцах и детях. Да и сама история персонажей оставляет желать много лучшего.
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