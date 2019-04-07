«Потерянное звено»: кукольный мультфильм о снежном человеке

Знакомьтесь: сэр Лайонел Фрост, отважный путешественник и первооткрыватель. Только открывает сэр Лайонел не новые земли, населенные дикарями, а мифических созданий. Увы, коллеги такой вклад в науку не ценят и отказываются принимать Фроста в Клуб великих путешественников. Чтобы доказать свой статус, герой заключает пари и отправляется на поиски «потерянного звена» — дикого бигфута.

Жанр: приключения, сказка, комедия

Режиссёр: Крис Батлер

Роли озвучили: Тимоти Олифант, Зои Салдана, Хью Джекман, Эмма Томпсон, Зак Галифианакис Премьера в России: 4 апреля 2019

Возрастной рейтинг: 6+

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«Потерянное звено» стало пятым кукольным мультфильмом студии Laika, снятым по технологии стоп-моушн. Аниматоры значительно набили руку за прошедшие годы и размахнулись: для фильма было создано 110 декораций и 65 уникальных локаций. Действие и правда поражает разнообразием — вместе с героями зрителя ждет путешествие из доброго старого Лондона в хвойные леса и жаркие прерии Америки и к тибетским вершинам.

В техническом и стилистическом плане «Потерянное звено» безупречен. Кукольная анимация — за исключением, пожалуй, лицевой — настолько плавная, что неискушенный зритель вряд ли отличит ее от компьютерной графики. Яркая вселенная мультфильма, напоминающая приключенческие романы классиков XIX века, располагает к себе с первых кадров. Филигранные детали фонов, декораций и костюмов хочется разглядывать и разглядывать, поставив фильм на «паузу».

В последние годы мультфильмы щедры на нестандартные сюжеты и ломку стереотипов. «Потерянное звено» этим похвастать не может. Это очень старомодный мультфильм — в хорошем смысле. Персонажи путешествуют из точки А в точку Б, сражаются с карикатурно плохими ребятами и в конце выносят для себя полезный урок. Дети дошкольного и школьного возраста будут в восторге от понятного юмора и задорного повествования, а взрослым стоит расслабиться и просто наслаждаться хорошей приключенческой историей. «Потерянное звено» сильно отличается от предыдущих работ Laika, и эмоциональных откровений, как в том же «Кубо», ждать не стоит.

Главная находка мультфильма — это, несомненно, бигфут мистер Линк. Его образ наивного, доброго и ребячливого простачка получился невероятно обаятельным. Хотя многие реплики и поступки Линка явно продиктованы детским рейтингом, шутки про козявки и бесконечная комедия положений не раздражают.

А вот второй основной герой, натуралист-путешественник Лайонел Фрост, ярко выступает в начале как самовлюбленный и рискованный авантюрист, но под конец в результате неизбежной трансформации превращается в ответственного хорошего парня. И это, если чеcтно, его портит.

Ну а прекрасная спутница Фроста, Аделина, хоть и полностью соответствует идеалам современной героини — сильная, независимая и боевая, — теряется и не запоминается точно так же, если бы была «дамой в беде».

Несмотря на эти минусы, кукольные актёры очень похожи на тех, кто их озвучивает. В русском дубляже игру Хью Джекмана, Зака Галифианакиса и Зои Салдана не оценить, но аниматорам удалось передать героям их харизму.