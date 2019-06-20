«История игрушек 4»: настоящее продолжение, а не попытка заработать

Девочка Бонни — прекрасная хозяйка, и компании игрушек неплохо живётся в её доме. Одна беда — ковбой Вуди всё чаще остаётся пылиться в шкафу. Однако поход в подготовительный класс приносит перемены: Бонни мастерит себе новую игрушку — Вилкинса. Парень оказался отчаянным невротиком с суицидальными наклонностями, и за ним нужен глаз да глаз — так что теперь Вуди есть чем заняться! Пытаясь вернуть Вилкинса после очередного побега, ковбой сталкивается со своей старой любовью — пастушкой Бо Пип.

Toy Story 4 Жанр: семейная комедия

Режиссёр: Джош Кули

Роли озвучивают: Киану Ривз, Кристина Хендрикс, Том Хэнкс, Джордан Пил

Премьера в России: 20 июня 2019

Возрастной рейтинг: 6+

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«Головоломка» (2015)

«Ральф» (2012)

«История игрушек» — не та серия мультфильмов, где создатели выжимают сиквел за сиквелом ради продажи новых сувениров для «хэппи-милов». Мы любим её за серьезный, вдумчивый взгляд на детско-родительские отношения — причем взгляд под неожиданным углом. Ведь каждому очевидно, что в паре «ребёнок — игрушки» за старшего ребёнок… Но только не у Pixar! Они перевернули классическую схему с ног на голову, добавили в неё архетипическую идею про оживление игрушек, пока на них не смотрят, умело связали их способности с внешним видом — и получили одну из лучших семейных франшиз в истории. Мультфильмы этой серии не просто развлекают — они цепляют на эмоциональном уровне. Ведь у каждого из нас в детстве были мишка-кукла-солдатик, с которыми возникала особая связь.

Третья часть казалась идеальным финалом. Мы уже с первого фильма понимали, что счастье игрушек не может быть вечным, поскольку их хозяин рано или поздно вырастет. Нам показывали различные варианты выхода из ситуации: игрушка может стать музейным экспонатом, устроиться в детский сад, просто податься в бега… И вот в «Большом побеге» нам показали отличную развязку: героев всем скопом дарят новой хозяйке. Впереди много счастливых лет, друзья вместе, их любят — чего ещё желать?

Но если вдуматься и вспомнить, что игрушки в серии олицетворяют родителей, концовка уже не выглядит такой идеальной. Твой ребёнок вырос, и у него теперь своя жизнь? Правильно, заведи себе нового! Ну или начинай воспитывать внуков — тут уж что возраст позволит. Схема, конечно, рабочая, но на универсальный ответ для всех и каждого это не тянет. Вот и у Вуди с Бонни возникают закономерные проблемы. Это для Энди ковбой был любимой игрушкой, а у малышки немного другие приоритеты.

Вуди словно оказывается в роли дедушки: он и рад бы возиться с маленькой внучкой, но у той и так хватает заботливых родственников-игрушек. Поэтому «дедуля» всё чаще остаётся не у дел. И если в первом мультфильме Вуди учился брать на себя ответственность за ребёнка, для которого был любимой игрушкой, то сейчас он настолько преуспел в этом деле, что старается заботиться о своей хозяйке, даже будучи ненужным.

Пытаясь хоть как-то реализовать свои родительские инстинкты, Вуди начинает нянчиться с Вилкинсом. Он слишком увлекается, под надуманными предлогами распространяя свою зону ответственности до бесконечности. Да и это, по заветам База Лайтера, для него далеко не предел! Впрочем, забота о Вилкинсе приносит свои плоды: Вуди удаётся излечить его неврозы. На экране это происходит достаточно быстро, так что зритель успевает об этом даже пожалеть — с Вилкинсом связана куча уморительных шуток! — но обоснованно и не резко. Мы видим вложенные усилия, так что результат вполне закономерен.

А вот перемена, происходящая с Вуди, хоть и занимает больше времени, но при этом кажется куда более стремительной — потому что три фильма до этого он двигался в ином направлении. Кого-то это может озадачить или даже отпугнуть: уж больно новаторской выглядит идея, что можно проводить жизнь в своё удовольствие, а не класть её на алтарь служения детям. Ведь нам на протяжении трех фильмов рассказывали, что нет ничего важнее отношений с ребятишками. Но и этот разворот возникает не на пустом месте. Ситуация изменилась — как изменились и испытания, через которые проходит герой. Забота о Вилкинсе и невероятная жертва, которую он готов принести ближе к концу ленты, позволяют ему счесть свой долг выполненным. С психологической точки зрения перемена в герое безупречно логична и обоснованна.

И, конечно, на персонажа сильно повлияла встреча с его старой любовью — пастушкой Бо Пип. Бо заставляет Вуди круто пересмотреть свои взгляды на жизнь — наш ковбой пытается примириться с мыслью, что, оказывается, можно жить и для себя. За долгие годы он настолько сросся с чувством долга, что сама мысль о свободе кажется ему кощунственной. И в этом главный внутренний конфликт героя: остаться ли ему там, где он привык быть, но где сейчас по факту совершенно не нужен, — или окунуться с головой в совершенно новую жизнь с Бо Пип? Не думайте, что это очевидно: после сеанса можно до хрипоты спорить, какой выбор в этой ситуации будет правильным. И вполне возможно, что вы будете категорически не согласны с решением Вуди!

Когда создатели в интервью говорили, что четвёртая «История игрушек» будет историей любви, они совершенно не лукавили. С момента последней встречи каждый из персонажей прошёл свой путь и дозрел до серьёзных отношений. Правда, решиться на эти отношения им очень непросто, ведь образ жизни у Вуди и Бо совершенно разный. Но, глядя на химию между ними, понимаешь, что оно того стоит.

При этом лента не превращается в любовную драму и не страдает от нехватки приключений — это на редкость смешной мультфильм с целой коробкой новых персонажей. Они тоже эволюционируют, меняются, раскрываются с новых сторон — и за каждым из них невероятно интересно наблюдать. Новички яркие, запоминающиеся и понятные в своих поступках, какими бы эксцентричными они ни были. Видно, сколько старания и любви аниматоры вложили в каждого героя, сколько занятных идей родилось за время работы над лентой — хватило бы на целый сериал! Одна идея психической неполноценности самодельных игрушек чего стоит.

И если в прошлых мультиках креативно использовали «суперспособности» героев — растягивали пса Пружинку или подглядывали за происходящим в другом месте с помощью потерянного глаза Миссис Картофелины, — то здесь упор делается на взаимодействие с живыми людьми. В решающий момент Вуди привлекает внимание взрослых к схватке, чтобы его игрушечные противники замерли, а его друзья подделывают голос автонавигатора, чтобы машина приехала в нужное им место. Такая смена креативного фокуса определённо украшает фильм — он не выглядит бледной тенью или ненужным придатком на фоне оригинальной трилогии.