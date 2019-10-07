Тизер и постеры четвёртого сезона мультсериала «Ши-Ра и Непобедимые принцессы»

На фестивале Comic-Con в Нью-Йорке создатели нового анимационного ремейка «Ши-Ра и Непобедимые принцессы» показали тизер четвёртого сезона, где намекнули на грядущее эпичное сражение, которое определит будущее Этернии.

Кроме того, в сети появились два постера — с героями и злодеями. На «злодейском» можно разглядеть некую новую героиню — она также мелькает в ролике на пару секунд. Зато на «геройском» изображён новый образ Глиммер.

Мультсериал вернётся 5 ноября. В новом сезоне снова будет 13 эпизодов — до этого, во втором и третьем сезоне, вышло 7 и 6 эпизодов соответственно.