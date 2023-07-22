Тизер-трейлер и дата выхода долгожданного второго сезона «Неуязвимого» — он стартует 3 ноября

На фестивале Комик-кон 2023 в Сан-Диего показали долгожданный тизер-трейлер второго сезона «Неуязвимого» и анонсировали его дату релиза. Первые четыре эпизода выйдут 3 ноября, а вторая половина сезона появится на экранах только в начале 2024 года.

Второй сезон, который продолжит сюжет с концовки первого сезона, покажет нового злодея из комиксов, Ангстрома Леви. Марк Грейсон, который обрёл сверхсилы, будет пытаться приспособиться к своей новой жизни и стараться не повторить ошибок своего отца. Параллельно ему придётся противостоять Бессмертному, братьям Маулерам, Омни-мэну и новым злодеям.

В шоу примут участие более двадцати новых актёров озвучания, среди которых Татьяна Маслани, Давид Диггс, Питер Каллен, Клифф Кёртис, Калиста Флокхарт, Скут МакНэри, Лиа Томпсон и Бен Шварц.

Ждём 3 ноября!

Также на Prime Video уже доступен специальный эпизод мультсериала, посвященный супергероине Атомной Еве, подруге Марка Грейсона.