Тизер-трейлер сериала «Американец китайского происхождения» с Мишель Йео

Disney+ опубликовал первый тизер-трейлер комедийно-фантастического сериала «Американец китайского происхождения».
В его основу лег одноименный комикс Джина Луен Янга, по сюжету которого подросток Цзинь Вонг оказывается вовлечен в противостояние китайских богов.
Что интересно, в сериале сыграли Мишель Йео и Ке Хюи Куан из оскароносного «Все везде и сразу».
Премьера состоится 24 мая в Disney+.
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