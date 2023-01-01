Тизер-трейлер сериала «Американец китайского происхождения» с Мишель Йео

Disney+ опубликовал первый тизер-трейлер комедийно-фантастического сериала «Американец китайского происхождения».

В его основу лег одноименный комикс Джина Луен Янга, по сюжету которого подросток Цзинь Вонг оказывается вовлечен в противостояние китайских богов.

Что интересно, в сериале сыграли Мишель Йео и Ке Хюи Куан из оскароносного «Все везде и сразу».

Премьера состоится 24 мая в Disney+.