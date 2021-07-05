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    Новости

    Тони Старк был бы идеальным начальником — так считают россияне

    5 июля 2021
    05.07.2021
    919
    0 минут на чтение
    Тони Старк был бы идеальным начальником — так считают россияне

    Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди тысячи россиян, чтобы выявить образ идеального начальника, взяв за основу персонажей из популярных фильмов.

    Так, 7% респондентов отдали предпочтение Тони Старку из киновселенной Marvel. Следом за ним идет Доктор Хаус с 6%, а замыкает тройку лидеров капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», набравший 4% голосов.

    Оставшиеся участники опроса назвали Людмилу Прокофьевну, Шерлока Холмса, Джеймса Бонда, Бэтмена, Терминатора, Штирлица, Быкова из «Интернов», Капитана Америка, Человека-паука и других героев.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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