Тони Старк был бы идеальным начальником — так считают россияне

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди тысячи россиян, чтобы выявить образ идеального начальника, взяв за основу персонажей из популярных фильмов.

Так, 7% респондентов отдали предпочтение Тони Старку из киновселенной Marvel. Следом за ним идет Доктор Хаус с 6%, а замыкает тройку лидеров капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», набравший 4% голосов.

Оставшиеся участники опроса назвали Людмилу Прокофьевну, Шерлока Холмса, Джеймса Бонда, Бэтмена, Терминатора, Штирлица, Быкова из «Интернов», Капитана Америка, Человека-паука и других героев.