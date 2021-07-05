Тони Старк был бы идеальным начальником — так считают россияне

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди тысячи россиян, чтобы выявить образ идеального начальника, взяв за основу персонажей из популярных фильмов.
Так, 7% респондентов отдали предпочтение Тони Старку из киновселенной Marvel. Следом за ним идет Доктор Хаус с 6%, а замыкает тройку лидеров капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», набравший 4% голосов.
Оставшиеся участники опроса назвали Людмилу Прокофьевну, Шерлока Холмса, Джеймса Бонда, Бэтмена, Терминатора, Штирлица, Быкова из «Интернов», Капитана Америка, Человека-паука и других героев.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.