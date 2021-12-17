Топ-10 самых ожидаемых сериалов в 2022 году по версии пользователей IMDb

Портал IMDb представил список из 10 самых ожидаемых сериалов 2022 году по версии пользователей сайта, в котором почти все тайтлы — это фантастика!

Итак, первое место занял спин-офф «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Следом идет сериал во вселенной «Властелина колец», а замыкает тройку лидеров «Пэм и Томми» про барабанщика Mötley Crüe и актрису Памелу Андерсон.

А вот так выглядит весь список: