Топ-10 самых популярных книг Жюля Верна — по версии площадки Литрес

К 195-летию со дня рождения Жюля Верна площадка «Литрес» составила список самых популярных книг писателя. Команда посчитала скачивания электронных версий книг и составила топ-10 самых востребованных. Некоторые произведения в списке дублируются — речь идёт о разных форматах («электронка» и аудиокнига).
Вот каким получился топ-10:
- «Таинственный остров»
- «Путешествие к центру Земли» («электронка»)
- «Путешествие к центру Земли» (аудиокнига)
- «Дети капитана Гранта»
- «Двадцать тысяч лье под водой»
- «Вокруг света за 80 дней»
- «Пятнадцатилетний капитан»
- «Пять недель на воздушном шаре»
- «Двадцать тысяч лье под водой» (аудиокнига)
- «Дети капитана Гранта» (аудиокнига)
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