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    Топ-10 самых популярных книг Жюля Верна — по версии площадки Литрес

    8 февраля 2023
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    08.02.2023
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    0 минут на чтение
    Топ-10 самых популярных книг Жюля Верна — по версии площадки Литрес

    К 195-летию со дня рождения Жюля Верна площадка «Литрес» составила список самых популярных книг писателя. Команда посчитала скачивания электронных версий книг и составила топ-10 самых востребованных. Некоторые произведения в списке дублируются — речь идёт о разных форматах («электронка» и аудиокнига).

    Вот каким получился топ-10:

    1. «Таинственный остров»
    2. «Путешествие к центру Земли» («электронка»)
    3.  «Путешествие к центру Земли» (аудиокнига)
    4. «Дети капитана Гранта»
    5. «Двадцать тысяч лье под водой»
    6. «Вокруг света за 80 дней»
    7. «Пятнадцатилетний капитан»
    8. «Пять недель на воздушном шаре»
    9. «Двадцать тысяч лье под водой» (аудиокнига)
    10. «Дети капитана Гранта» (аудиокнига)

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