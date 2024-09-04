КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Неснятые фильмы: Экранизация Halo от Джексона и Бломкампа
«Вода — это жизнь»: интервью с Сергеем Демчевым, продюсером «Формулы воды»
Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
«Битлджус Битлджус»: как забытые мертвецы возвращаются краше прежнего

Классика

Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Новости
Топ-75 самых страшных фильмов ужасов в истории по версии Indiewire
Андрей Квасков
19 сентября 17:34
864
1 минута на чтение
Издание Indiewire составило топ-75 самых страшных фильмов ужасов в истории кино. Авторы подборки решили исключить некоторые ленты, которые находятся на размытой грани между жанрами ужасов и триллеров (вроде «Молчания ягнят»).
Фильмы из списка объединяют не только призраки и духи, но и проявление более глубоких страхов реальной жизни. От социального недовольства до первобытного страха перед неизвестным. Ужасы — это жанр, который отражает самую мощную паранойю человечества и вечную тьму.
Первая десятка из топа:
  1. «Одержимая» 1981 года — режиссёр Анджей Жулавски;
  2. «Нечто» 1982 года — Джон Карпентер;
  3. «А теперь не смотри» 1973 года — Николас Роуг;
  4. «Кабинет доктора Калигари» 1920 года — Роберт Вине;
  5. «Техасская резня бензопилой» 1974 года — Тоуб Хупер;
  6. «Дом» 1977 года — Нобухико Обаяси;
  7. «Что ни день, то неприятности» 2001 года — Клер Дени;
  8. «Сияние» 1980 года — Стэнли Кубрик;
  9. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» 1999 года — Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес;
  10. «Видеодром» 1982 года — Дэвид Кроненберг.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
«Дюна» после Герберта. Книжные приквелы, компьютерные игры и немного настолок
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Продолжения Оруэлла: фантазии на тему «1984»
Мир фантастики №250 (сентябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Топ-75 самых страшных фильмов ужасов в истории по версии Indiewire

Новости

Сериал по книге «Сто лет одиночества» получит два сезона
Первый выйдет уже в 2024-м.

Новости

Роман «Лунный ветер» Евгении Сафоновой получит экранизацию

Новости

Второй «Фандом Фест» в Москве посетили 15 тысяч человек
Трансляцию феста посмотрели свыше 5 миллионов раз.

Новости

«Азбука» издаст «Глаза кошки» Мебиуса и сборник лучших работ автора
Сборник издадут в двух томах.

Новости

Вышел трейлер фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Премьера состоится 31 января 2025 года.

Новости

Amazon снимет фильм по The Sims, а пятой части игры не будет
Maxis переключается на поддержку The Sims 4.

Новости

Netflix анонсировал мультсериал «Король Волков» по книгам Кертиса Джоблинга
Даты выхода пока нет.

Новости

СМИ: аниме «Ведьмак: Сирены глубин» перенесли на 2025 год
Изначально премьера ожидалась до конца 2024-го.

Новости

Одна кампания и 3 онлайн-режима —новые детали Heroes of Might and Magic: Olden Era
В игре будет одна кампания, которая включит все фракции.
Показать ещё
Рекомендуем
Мифологическое фэнтези: боги, герои и чудовища со всего света
Проект SETI: как установить контакт с инопланетянами
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты