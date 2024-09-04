Топ-75 самых страшных фильмов ужасов в истории по версии Indiewire

Издание Indiewire составило топ-75 самых страшных фильмов ужасов в истории кино. Авторы подборки решили исключить некоторые ленты, которые находятся на размытой грани между жанрами ужасов и триллеров (вроде «Молчания ягнят»).
Фильмы из списка объединяют не только призраки и духи, но и проявление более глубоких страхов реальной жизни. От социального недовольства до первобытного страха перед неизвестным. Ужасы — это жанр, который отражает самую мощную паранойю человечества и вечную тьму.
Первая десятка из топа:
«Одержимая» 1981 года — режиссёр Анджей Жулавски;
«Нечто» 1982 года — Джон Карпентер;
«А теперь не смотри» 1973 года — Николас Роуг;
«Кабинет доктора Калигари» 1920 года — Роберт Вине;
«Техасская резня бензопилой» 1974 года — Тоуб Хупер;
«Дом» 1977 года — Нобухико Обаяси;
«Что ни день, то неприятности» 2001 года — Клер Дени;
«Сияние» 1980 года — Стэнли Кубрик;
«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» 1999 года — Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес;
«Видеодром» 1982 года — Дэвид Кроненберг.
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