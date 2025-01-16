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Трейлер камерного хоррора «ON и Она» с Юлией Пересильд

Дмитрий Кинский
16 января 13:45
172
1 минута на чтение
Кинокомпания «Каропрокат» выпустила финальный трейлер камерного хоррора «ON и Она».
В центре сюжета разработчик Ксения, которая уехала в отпуск в доме на побережье, но оказалась в заложниках у искусственного интеллекта Маркуса, который контролирует каждое движение девушки.
Главную роль исполнила Юлия Пересильд. В кресле режиссера Евгений Корчагин, приложивший руку к «Говорит Земля!» и сериалу «Война семей».
Премьера состоится 13 февраля.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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