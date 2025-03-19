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Трейлер спин-оффа «Балерины» с Аной де Армас

Дмитрий Кинский
19 марта 18:17
445
1 минута на чтение
Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер боевика «Балерина» — спин-оффа «Джона Уика».
В центре сюжета талантливая балерина Ева Макарро, которая стала киллером, чтобы отомстить за смерть своего отца.
Главные роли исполнили Ана де Армас и Киану Ривз. Режиссером выступил Лен Уайзман, снявший «Другой мир» и «Крепкого орешка 4».
Премьера в России состоится 5 июня 2025 года.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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