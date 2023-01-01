Трейлер аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

Первый трейлер аниме-адаптации «Провожающая в последний путь Фрирен» (или Sousou no Frieren в оригинале).
За производство отвечает студия MADHOUSE, ответственная за «Пиратов «Чепной Лагуны»». А режиссером выступает Кэйитиро Сайто, работавший над одним из лучших тайтлов прошлого года «Одинокому рокеру!».
В центре сюжета эльфийка Фрирен, которая вместе с командой авантюристов победила великое зло. Однако ей отведен гораздо больший срок жизни, чем любому человеку. Поэтому вскоре ей приходится провожать в последний путь своих товарищей.
Премьера состоится в 2023 году. Скорее всего, в весеннем сезоне.
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