Трейлер аниме «Великая небесная стена» от авторов «Психопаспорта»

Вышел первый трейлер аниме-адаптации манги Tengoku Daimakyou, которая в России известна как «Великая небесная стена» или «Иллюзия рая».

За производство отвечает студия Production I.G. Режиссером выступает Хиротака Мори, снявший полнометражку «Психопаспорт». Макото Фуками, работавший над сериалом «Психопаспорт», написал сценарий.

По сюжету таинственный Мару и его телохранитель Кируко бродят в поисках «рая» по разрушенному миру, полному причудливых и могущественных существ.

Премьера состоится 1 апреля.