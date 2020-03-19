Телеканал Fuji представил полноценный трейлер аниме-фильма Psycho-Pass 3: First Inspector («Психо-паспорт 3: Первый инспектор»), в котором звучит песня Synthetic Sympathy группы Who-ya Extended.

Картина станет прямым продолжением третьего сезона Psycho-Pass, в котором закроют сюжетные линии Кэя Михаила Игнатова, связанного с организацией «Фокс», и инспектора Араты Синдо.

Соответственно, в фильме появятся и другие знакомые по сериалу фанатам персонажи.

Третий сезон Psycho-Pass вышел осенью 2019 года. Всего в нем было 8 эпизодов, каждый из которых длится около 45 минут.

Премьера «Психо-паспорта 3: Первый инспектор» в Японии состоится 27 марта. Его будут показывать в кинотеатрах в течение всего двух недель. Вместе с этим отредактированная версия аниме выйдет в Amazon Prime Video.