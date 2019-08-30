Трейлер сериала The I-Land от Netflix — что-то среднее между Lost и Westworld

Netflix выпустил первый трейлер фантастического сериала The I-Land про группу незнакомцев, которые приходят в себя на странном загадочном острове, где им предстоит выжить — несмотря на многочисленные опасности. И ещё у каждого полно секретов!

Ничего не напоминает? Наверняка вы угадали, на YouTube в комментариях шоу уже окрестили сплавом «Остаться в живых», «Миром Дикого Запада» и «Чёрного зеркала». За действиями команды следит неведомый комитет, который контролирует погоду и условия на острове.

Узнаем, зачем всё это нужно, 12 сентября. Пока что можно полюбоваться стильным постером: