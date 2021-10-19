Третьему сезону «Моб Психо 100» быть — вот его первый тизер

Создатели «Моб Психо 100» наконец подтвердили, что в производстве находится третий сезон. Правда, пока неизвестно, когда он выйдет.

На этот раз постановщиком выступит Такахиро Хасуи, который снял 6 эпизод во втором сезоне. А Юдзуру Татикава, который был режиссером первых двух сезонов, будет ему помогать.

В основу аниме легла манга от автора One-Punch Man про могущественного экстрасенса по имени Кагеяму Сигео.

Тизер-трейлер

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