Третьему сезону «Моб Психо 100» быть — вот его первый тизер

Создатели «Моб Психо 100» наконец подтвердили, что в производстве находится третий сезон. Правда, пока неизвестно, когда он выйдет.
На этот раз постановщиком выступит Такахиро Хасуи, который снял 6 эпизод во втором сезоне. А Юдзуру Татикава, который был режиссером первых двух сезонов, будет ему помогать.
В основу аниме легла манга от автора One-Punch Man про могущественного экстрасенса по имени Кагеяму Сигео.
Тизер-трейлер
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