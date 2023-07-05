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    Новости

    Третий сезон «Ведьмака» занял первое место в недельном чарте Netflix

    5 июля 2023
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    05.07.2023
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    Третий сезон «Ведьмака» занял первое место в недельном чарте Netflix

    Третий сезон «Ведьмака» занял первое место в списке самых просматриваемых сериалов на Netflix в период с 26 июня по 2 июля.

    За первые четыре дня продолжение шоу набрало 15,2 миллиона просмотров, обогнав тем самым шестой сезон «Черного зеркала».

    Всего за это время «Ведьмака» набрал 73 миллиона часов просмотров. При этом сколько людей досмотрели новые эпизоды, непонятно.

    Напомним, рейтинг третьего сезона на агрегаторах вроде IMDb и Rotten Tomatoes оказался ниже предыдущих.

    Третий сезон «Ведьмака» занял первое место в недельном чарте Netflix 1
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