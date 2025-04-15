Тупой, психопат и серийный убийца — новые детали прокачки героя в The Outer Worlds 2

Студия Obsidian поделилась новыми деталями грядущей космической экшен-RPG The Outer Worlds 2.
Разработчики стремятся поощрять эксперименты игроков с различными билдами;
Каждый талант прокачивается отдельно, позволяя собирать узкоспециализированные билды — например, под огнестрел или медоборудование;
Всего более 90 перков, среди которых, например, стрельба на бегу или во время скольжения;
Для разблокировки каждого перка понадобится разные наборы характеритик;
Отдельно авторы выделили перки «Психопата» и «Серийного убийцы» — они подойдут тем, кто любит устраивать мясорубку из NPC. Эти перки, например, будут давать постоянное увеличение здоровья;
Да, игру можно пройти, убивая любых персонажей на пути;
В сиквеле будет переработанная система характерных черт персонажа — как положительных, так и отрицательных;
При выборе одной негативной черты можно получить сразу две положительных. Все они влияют на стиль прохождения: например, черта «Тупой» ограничит развитие пяти навыков, но зато добавит уникальные реплики в диалогах;
Обдумывайте прокачку заранее, перераспределения очков навыков не будет. Таким образом в Obsidian хотели придать значимости каждого решения.
Релиз The Outer Worlds 2 состоится в 2025 году. Пока без точной даты.
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